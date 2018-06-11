11.06.2018 14:09

В Харькове снова сообщили о минировании бизнес-центров

Полицейские проверяют поступившую информацию.



// Нацполиция

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 11 июня около 13:00.



В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.



Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.



Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.



Проводится проверка.