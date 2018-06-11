Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове снова сообщили о минировании бизнес-центров
11.06.2018  14:09   

В Харькове снова сообщили о минировании бизнес-центров

Полицейские проверяют поступившую информацию.


// Нацполиция

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 11 июня около 13:00.

В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.06 Криминал и происшествия Взрывчатых веществ в «минированных» бизнес-центрах не нашли, – Нацполиция 08.06 Криминал и происшествия Четвертый день подряд в Харькове «минируют» одни и те же бизнес-центры 07.06 Криминал и происшествия По традиции взрывчатку в «заминированных» бизнес-центрах не нашли
 
 

Видео

Немецкий банк готов предоставить Харькову кредит на 52 млн. евро на развитие
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 