В Харькове снова сообщили о минировании бизнес-центров

Полицейские проверяют поступившую информацию.
Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 11 июня около 13:00.
В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.
Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.
Проводится проверка.
Высокий творческий потенциал может войти у вас в противоречие с ленью, так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове переменная облачность. Осадков синоптики не обещают.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
влажн.:
давл.:
ветер: