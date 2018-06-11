Местный «отелло», утопивший труп соперника в озере, будет ждать суда за решеткой

Для 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве, Купянский горрайонный суд Харьковской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Убийство случилось в апреле этого года.
Подозреваемый вместе со своей сожительницей принимали в гостях своего 40-летнего знакомого. Во время застолья между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, поскольку хозяин приревновал гражданскую жену к товарищу.
Во время ссоры он ударил гостя, от чего тот упал. После этого ревнивец начал бить друга ногами. Однако и этого ему показалось мало, добивал жертву он уже арматурой. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Чтобы скрыть преступление хозяин жилья на собственных плечах отнес тело погибшего к реке, где утопил. Нашли умершего мужчину почти через месяц.
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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