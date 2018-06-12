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12.06.2018  10:26   

Пострадавший в ДТП велосипедист умер в больнице

41-летний мужчина скончался в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи от полученных повреждений.


// Нацполиция

Напосмним, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра 11 июня на проспекте Науки.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, велосипедист совершил наезд на открытую дверь припаркованного автомобиля «Hyundai».

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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