Пострадавший в ДТП велосипедист умер в больнице

41-летний мужчина скончался в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи от полученных повреждений.
Напосмним, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра 11 июня на проспекте Науки.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, велосипедист совершил наезд на открытую дверь припаркованного автомобиля «Hyundai».
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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