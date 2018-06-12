Пьяный водитель после ДТП устроил дебош

Авария произошла около половины девятого вечера 11 июня на проспекте Людвига Свободы, 32.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Daewoo Sens совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, после чего пытался покинуть место происшествия.
Полицейские задержали «автора» дорожно-транспортного происшествия. Водитель Daewoo имел признаки алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и отказывался выполнять требования правоохранителей.
Медицинское свидетельствование на состояние опьянения в Областном наркологическом диспансере зафиксировало у водителя 1,7 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 8 раз (норма 0,2 промилле).
Патрульные составили на гражданина административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения (ч.1 ст. 130 КУоАП), мелкое хулиганство (ст.173 КоАП), а также злостное неповиновение законному требованию полицейского (ст. 185 КУоАП).
В дальнейшем админматериалы будут переданы на рассмотрение суда.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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