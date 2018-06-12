12.06.2018 10:37

Пьяный водитель после ДТП устроил дебош

Авария произошла около половины девятого вечера 11 июня на проспекте Людвига Свободы, 32.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Daewoo Sens совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, после чего пытался покинуть место происшествия.



Полицейские задержали «автора» дорожно-транспортного происшествия. Водитель Daewoo имел признаки алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и отказывался выполнять требования правоохранителей.

Медицинское свидетельствование на состояние опьянения в Областном наркологическом диспансере зафиксировало у водителя 1,7 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 8 раз (норма 0,2 промилле).

Патрульные составили на гражданина административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения (ч.1 ст. 130 КУоАП), мелкое хулиганство (ст.173 КоАП), а также злостное неповиновение законному требованию полицейского (ст. 185 КУоАП).

В дальнейшем админматериалы будут переданы на рассмотрение суда.