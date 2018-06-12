12.06.2018 11:04

Возле харьковского стадиона загорелась котельная (ФОТО)

Утром 12 июня возник пожар в районе стадиона «Арсенал» на улице Клочковской.



// Facebook/Жить в Харькове

Там загорелась пристройка к заброшенной котельной, сообщили Status Quo в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

По информации чрезвічайников, огонь был локализован в 8:42.

По состоянию на 9.45 площадь пожара составила 100 кв.м., пять отделений спасателей заливают очаги возгорания водой, проводят другие необходимые работы.

По предварительным данным пострадавших нет.











Фото: Facebook/Жить в Харькове