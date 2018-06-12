Возле харьковского стадиона загорелась котельная (ФОТО)

Утром 12 июня возник пожар в районе стадиона «Арсенал» на улице Клочковской.
Там загорелась пристройка к заброшенной котельной, сообщили Status Quo в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.
По информации чрезвічайников, огонь был локализован в 8:42.
По состоянию на 9.45 площадь пожара составила 100 кв.м., пять отделений спасателей заливают очаги возгорания водой, проводят другие необходимые работы.
По предварительным данным пострадавших нет.
Фото: Facebook/Жить в Харькове
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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