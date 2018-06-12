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12.06.2018  11:04   

Возле харьковского стадиона загорелась котельная (ФОТО)

Утром 12 июня возник пожар в районе стадиона «Арсенал» на улице Клочковской.


// Facebook/Жить в Харькове

Там загорелась пристройка к заброшенной котельной, сообщили Status Quo в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

По информации чрезвічайников, огонь был локализован в 8:42.

По состоянию на 9.45 площадь пожара составила 100 кв.м., пять отделений спасателей заливают очаги возгорания водой, проводят другие необходимые работы.

По предварительным данным пострадавших нет.






Фото: Facebook/Жить в Харькове

Источник:   Status Quo
 Тэги:  пожар, харьков
 
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