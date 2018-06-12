12.06.2018 11:09

Минирование бизнес-центров в Харькове: пошла вторая неделя

Восьмой день подряд в полицию поступают сообщения о наличии взрывчатки в пяти зданиях харьковских бизнес-центров.



// Facebook

12 июня информация о заминировании поступилп в полицию около 10.30.



В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.



Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.



Проводится осмотр помещений.



Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.



Проводится проверка.

Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 июня. В результате проверок никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.