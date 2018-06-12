Минирование бизнес-центров в Харькове: пошла вторая неделя

Восьмой день подряд в полицию поступают сообщения о наличии взрывчатки в пяти зданиях харьковских бизнес-центров.
12 июня информация о заминировании поступилп в полицию около 10.30.
В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.
Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.
Проводится проверка.
Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 июня. В результате проверок никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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