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12.06.2018  11:09   

Минирование бизнес-центров в Харькове: пошла вторая неделя

Восьмой день подряд в полицию поступают сообщения о наличии взрывчатки в пяти зданиях харьковских бизнес-центров.


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12 июня информация о заминировании поступилп в полицию около 10.30.

В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Проводится проверка.

Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 июня. В результате проверок никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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