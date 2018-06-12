На Окружной автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся

Около половины двенадцатого ночи 11 июня в результате аварии погиб 30-летний мужчина.
Как сообщили в Липецком отделении полиции, в районе табачной фабрики «Филипп Моррис» неизвестный автомобиль совершил наезд на мужчину, после чего оставил место ДТП.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и личность водителя, который смертельно травмировал погибшего.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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