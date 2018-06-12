12.06.2018 11:24

На Окружной автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся

Около половины двенадцатого ночи 11 июня в результате аварии погиб 30-летний мужчина.



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Как сообщили в Липецком отделении полиции, в районе табачной фабрики «Филипп Моррис» неизвестный автомобиль совершил наезд на мужчину, после чего оставил место ДТП.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и личность водителя, который смертельно травмировал погибшего.