12.06.2018 12:29

В сгоревшем деревянном доме нашли тело неизвестного (ФОТО)

Пожар произошел утром 11 июня в селе Дмитровка Первомайского района.



// ГСЧС

Деревянный жилой дом стоял на краю деревни, поэтому пожар заметили поздно.



Огнеборцы из Первомайска, преодолев 30-километровое расстояние, прибыли на пепелище. Под воздействием огня все деревянные несущие конструкции дома были разрушены. Площадь пожара составила 30 кв.м.

Под грудой обломков и пожарного мусора спасатели нашли обгоревшие останки человека.



На месте работает следственно-оперативная группа, которая должна установить личность погибшего и окончательные обстоятельства происшествия.



Причина возникновения пожара также выясняется.



