В сгоревшем деревянном доме нашли тело неизвестного (ФОТО)

Пожар произошел утром 11 июня в селе Дмитровка Первомайского района.
Деревянный жилой дом стоял на краю деревни, поэтому пожар заметили поздно.
Огнеборцы из Первомайска, преодолев 30-километровое расстояние, прибыли на пепелище. Под воздействием огня все деревянные несущие конструкции дома были разрушены. Площадь пожара составила 30 кв.м.
Под грудой обломков и пожарного мусора спасатели нашли обгоревшие останки человека.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая должна установить личность погибшего и окончательные обстоятельства происшествия.
Причина возникновения пожара также выясняется.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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