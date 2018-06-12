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12.06.2018  12:29   

В сгоревшем деревянном доме нашли тело неизвестного (ФОТО)

Пожар произошел утром 11 июня в селе Дмитровка Первомайского района.


// ГСЧС

Деревянный жилой дом стоял на краю деревни, поэтому пожар заметили поздно.

Огнеборцы из Первомайска, преодолев 30-километровое расстояние, прибыли на пепелище. Под воздействием огня все деревянные несущие конструкции дома были разрушены. Площадь пожара составила 30 кв.м.

Под грудой обломков и пожарного мусора спасатели нашли обгоревшие останки человека.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая должна установить личность погибшего и окончательные обстоятельства происшествия.

Причина возникновения пожара также выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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