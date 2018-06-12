Хозяин «заблудился» в своем горящем доме и получил ожоги (ФОТО)

27-летний мужчина получил тяжелые травмы на пожаре в частном жилом доме в селе Шевченково-1 Близнюковского района.
Возгорание произошло около четырех часов дня 11 июня. Огонь бушевал в коридоре на площади 12 кв.м.
Владелец дома на момент возникновения пожара спал. Дым увидели соседи и, постучав в окно, разбудили мужчину. Тот, не сориентировавшись в ситуации, начал выходить через горящий коридор, в результате чего получил ожоги тела на площади около 70%. Сейчас он находится в ожоговом центре Харькова.
Прибывшие на место происшествия спасатели справились с огнем за полтора часа.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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