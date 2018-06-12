12.06.2018 13:01

Хозяин «заблудился» в своем горящем доме и получил ожоги (ФОТО)

27-летний мужчина получил тяжелые травмы на пожаре в частном жилом доме в селе Шевченково-1 Близнюковского района.



// ГСЧС

Возгорание произошло около четырех часов дня 11 июня. Огонь бушевал в коридоре на площади 12 кв.м.

Владелец дома на момент возникновения пожара спал. Дым увидели соседи и, постучав в окно, разбудили мужчину. Тот, не сориентировавшись в ситуации, начал выходить через горящий коридор, в результате чего получил ожоги тела на площади около 70%. Сейчас он находится в ожоговом центре Харькова.



Прибывшие на место происшествия спасатели справились с огнем за полтора часа.



По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.