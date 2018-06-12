В Киевском районе полицейские задержали харьковчанина, который напал с ножом на мужчину (ФОТО)

В настоящее время 25-летний злоумышленник находится под стражей и дает показания следователям.
Конфликт между работником кафе и прохожим произошел 9 июня около 3:00 на улице Пушкинской. Мужчины поссорились из-за растения у заведения, которое злоумышленник пытался повредить. В ходе ссоры 25-летний харьковчанин дастал раскладной нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область грудной клетки, плеча и бедра.
32-летний мужчина был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавший остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.
Оперативники Киевского отдела полиции задержали за совершение преступления 25-летнего жителя города Харьков.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, в настоящее время он находится под стражей.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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