12.06.2018 14:43

В Киевском районе полицейские задержали харьковчанина, который напал с ножом на мужчину (ФОТО)

В настоящее время 25-летний злоумышленник находится под стражей и дает показания следователям.



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Конфликт между работником кафе и прохожим произошел 9 июня около 3:00 на улице Пушкинской. Мужчины поссорились из-за растения у заведения, которое злоумышленник пытался повредить. В ходе ссоры 25-летний харьковчанин дастал раскладной нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область грудной клетки, плеча и бедра.

32-летний мужчина был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавший остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.

Оперативники Киевского отдела полиции задержали за совершение преступления 25-летнего жителя города Харьков.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, в настоящее время он находится под стражей.