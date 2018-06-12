12.06.2018 15:30

Ревнивый житель ХТЗ едва не зарезал гостя

40-летний харьковчанин ударил мужчину кухонным ножом в грудную клетку.



// Нацполиция

Вечером 11 июня в полицию позвонила 29-летняя жительница одной из многоэтажек по улице Франтишека Крала.



Женщина сообщила, что ее сожитель ударил ножом человека.



Как выяснилось, мужчина приревновал сожительницу к своему знакомому и ударил его ножом.



39-летний потерпевший был госпитализирован в Институт общей и неотложной хирургии с колото-резаным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.



С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.



Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.