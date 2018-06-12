12.06.2018 17:13

Харьковчанин, разбивший бутылкой голову соседу, задержан полицией

В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается 38-летний житель города.



//gordonua.com

Сообщение о ссоре граждан возле дома на улице Лютовской поступило в Новобаварский отдел полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что злоумышленник пришел в гости к своей сестре, с которой они начали употреблять алкоголь. Застолье проходило громко, в результате чего 50-летний сосед женщины попросил сделать музыку тише. Брат с сестрой не отреагировали на просьбу мужа, зато вступили с ним ссору. Пострадавший вызвал сотрудников полиции. После этого злоумышленник подошел к нему и ударил бутылкой по голове.

В результате удара мужчина получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и теменной области.

По данному факту следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.