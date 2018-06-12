Неудачника-контрабандиста поймали «на горячем» (ФОТО)

Пограничники Харьковского пограничного отряда помешали подготовке к незаконному перемещению товаров вне пункта пропуска.
Участковый инспектор сообщил сотрудникам отдела пограничной службы «Веселое» о неизвестном автомобиле возле государственной границы.
Выдвинувшийся в направлении поселков Стрелечья (Украина) - Журавлевка (РФ) пограничный наряд обнаружил в 10 метрах от государственной границы автомобиль УАЗ.
25-летний водитель автомобиля укладывал деревянные помосты на контрольно-следовую полосу, вероятно, для перемещения товаров вне пункта пропуска с территории РФ.
Увидев правоохранителей, лн попытался скрыться, но был задержан.
Задержанного гражданина Украины передали компетентным органам, а автомобиль изъяли.
Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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