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12.06.2018  17:30   

Неудачника-контрабандиста поймали «на горячем» (ФОТО)

Пограничники Харьковского пограничного отряда помешали подготовке к незаконному перемещению товаров вне пункта пропуска.


// Госпогранслужба

Участковый инспектор сообщил сотрудникам отдела пограничной службы «Веселое» о неизвестном автомобиле возле государственной границы.

Выдвинувшийся в направлении поселков Стрелечья (Украина) - Журавлевка (РФ) пограничный наряд обнаружил в 10 метрах от государственной границы автомобиль УАЗ.

25-летний водитель автомобиля укладывал деревянные помосты на контрольно-следовую полосу, вероятно, для перемещения товаров вне пункта пропуска с территории РФ.

Увидев правоохранителей, лн попытался скрыться, но был задержан.

Задержанного гражданина Украины передали компетентным органам, а автомобиль изъяли.

Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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