12.06.2018 17:30

Неудачника-контрабандиста поймали «на горячем» (ФОТО)

Пограничники Харьковского пограничного отряда помешали подготовке к незаконному перемещению товаров вне пункта пропуска.



// Госпогранслужба

Участковый инспектор сообщил сотрудникам отдела пограничной службы «Веселое» о неизвестном автомобиле возле государственной границы.



Выдвинувшийся в направлении поселков Стрелечья (Украина) - Журавлевка (РФ) пограничный наряд обнаружил в 10 метрах от государственной границы автомобиль УАЗ.



25-летний водитель автомобиля укладывал деревянные помосты на контрольно-следовую полосу, вероятно, для перемещения товаров вне пункта пропуска с территории РФ.



Увидев правоохранителей, лн попытался скрыться, но был задержан.



Задержанного гражданина Украины передали компетентным органам, а автомобиль изъяли.



Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.