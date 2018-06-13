13.06.2018 10:29

На Краснодарской подорвали и ограбили банкомат (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.



// Нацполиция

Около четырех часов утра 13 июня в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления.



Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.



В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.



Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.



Информация по данному факту внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянская отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовного кодекса Украины.