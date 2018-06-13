Под Харьковом «Opel» в лобовую врезался в «Volkswagen»: пострадали четыре человека (ФОТО)

Столкновение произошло около пяти часов утра 13 июня возле города Люботин на автодороге Киев – Харьков – Довжанский
По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Opel», минуя грузовик, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Volkswagen».
В результате аварии 28-летний водитель и 25, 27-летние пассажиры «Opel» получили закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.
33-летний водитель автомобиля «Volkswagen» получил ушибы разных частей тела.
Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Люботинского отделения полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
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