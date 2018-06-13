13.06.2018 11:00

Под Харьковом «Opel» в лобовую врезался в «Volkswagen»: пострадали четыре человека (ФОТО)

Столкновение произошло около пяти часов утра 13 июня возле города Люботин на автодороге Киев – Харьков – Довжанский



Под Харьковом «Opel» в лобовую врезался в «Volkswagen»: пострадали четыре человека (ФОТО)



По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Opel», минуя грузовик, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Volkswagen».

В результате аварии 28-летний водитель и 25, 27-летние пассажиры «Opel» получили закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.

33-летний водитель автомобиля «Volkswagen» получил ушибы разных частей тела.

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.



Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Люботинского отделения полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.