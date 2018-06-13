Закоротила проводка – и в Харькове выгорел этаж дома (ФОТО)

Ночью 13 июня загорелось частное домовладение по улице Центральной в Киевском районе Харькова.
Сигнал спасателям поступил в 2:32, в сообщении говорилось о широком распространении пламени.
Тушить пожар выезжали пять подразделений ГСЧС.
К моменту их прибытия первый этаж двухэтажного жилого дома площадью около 100 кв.м. был полностью охвачен огнем. Существовала угроза его распространения на второй этаж.
Через час спасателям удалось локализовать огонь, к четырем часам утра пожар был потушен.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.
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