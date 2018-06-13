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13.06.2018  11:35   

Закоротила проводка – и в Харькове выгорел этаж дома (ФОТО)

Ночью 13 июня загорелось частное домовладение по улице Центральной в Киевском районе Харькова.


// ГСЧС

Сигнал спасателям поступил в 2:32, в сообщении говорилось о широком распространении пламени.

Тушить пожар выезжали пять подразделений ГСЧС.

К моменту их прибытия первый этаж двухэтажного жилого дома площадью около 100 кв.м. был полностью охвачен огнем. Существовала угроза его распространения на второй этаж.

Через час спасателям удалось локализовать огонь, к четырем часам утра пожар был потушен.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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