13.06.2018 11:35

Закоротила проводка – и в Харькове выгорел этаж дома (ФОТО)

Ночью 13 июня загорелось частное домовладение по улице Центральной в Киевском районе Харькова.



// ГСЧС

Сигнал спасателям поступил в 2:32, в сообщении говорилось о широком распространении пламени.



Тушить пожар выезжали пять подразделений ГСЧС.

К моменту их прибытия первый этаж двухэтажного жилого дома площадью около 100 кв.м. был полностью охвачен огнем. Существовала угроза его распространения на второй этаж.



Через час спасателям удалось локализовать огонь, к четырем часам утра пожар был потушен.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.