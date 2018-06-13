На Салтовке пешеход погиб под колесами фуры (ФОТО)

Наезд произошел около 8 утра 13 июня на улице Гвардейцев Широнинцев.
Предварительно установлено, что 32-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz» не справился с управлением и допустил наезд на 68-летнего мужчину.
От полученных повреждений пострадавший погиб на месте.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По словам свидетелей происшествия, мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе, фура сбила его и протянула 200-300 метров. Якобы из-за дождя водитель фуры не успел вовремя затормозить.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Теплая погода и дождь с грозой ожидаются в Харькове. После полудня осадки усилятся, но вечеру постепенно ослабнут.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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