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13.06.2018  11:39   

На Салтовке пешеход погиб под колесами фуры (ФОТО)

Наезд произошел около 8 утра 13 июня на улице Гвардейцев Широнинцев.


// facebook.com/myharkov

Предварительно установлено, что 32-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz» не справился с управлением и допустил наезд на 68-летнего мужчину.

От полученных повреждений пострадавший погиб на месте.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По словам свидетелей происшествия, мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе, фура сбила его и протянула 200-300 метров. Якобы из-за дождя водитель фуры не успел вовремя затормозить.

Тэги:  дтп, харьков
 
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