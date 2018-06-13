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13.06.2018  12:11   

На Рогани грузовик врезался в маршрутку: пострадали пассажиры (ФОТО)

Авария произошла утром 13 июня на остановке Высоковольтная по Героев Сталинграда.


// Facebook

Приблизительно в 10:10 грузовик выехал в стоящую маршрутку, сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

По его словам, ш Шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью. Четверо из них госпитализированы.

«В каком состоянии - сказать сложно, но все без видимых повреждений», – написал Юрий Сидоренко.

По предварительным данным, водитель грузовика трезв.

На месте сейчас работает полиция.

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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