На Рогани грузовик врезался в маршрутку: пострадали пассажиры (ФОТО)

Авария произошла утром 13 июня на остановке Высоковольтная по Героев Сталинграда.
Приблизительно в 10:10 грузовик выехал в стоящую маршрутку, сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
По его словам, ш Шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью. Четверо из них госпитализированы.
«В каком состоянии - сказать сложно, но все без видимых повреждений», – написал Юрий Сидоренко.
По предварительным данным, водитель грузовика трезв.
На месте сейчас работает полиция.
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