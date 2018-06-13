ДТП на Салтовке: «копейка» не пропустила Ford

Авария произошла около половины десятого утра 13 июня на улице Валентиновской, 29-б.
По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2101 при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Fiesta, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля "ВАЗ 2101" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
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