13.06.2018 13:29

ДТП на Салтовке: «копейка» не пропустила Ford

Авария произошла около половины десятого утра 13 июня на улице Валентиновской, 29-б.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2101 при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Fiesta, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля "ВАЗ 2101" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.