13.06.2018 14:00

На Шевченко микроавтобус Mercedes «помял» легковушку Mercedes

Около десяти часов утра 13 июня на улице Шевченко, 319 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Патрульная полиция

Как сообщили патрульніе, водитель автомобиля Mercedes Sprinter не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mercedes 190.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Mercedes Sprinter патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранный материал передадут в суд.