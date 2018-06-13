На Шевченко микроавтобус Mercedes «помял» легковушку Mercedes

Около десяти часов утра 13 июня на улице Шевченко, 319 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
Как сообщили патрульніе, водитель автомобиля Mercedes Sprinter не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mercedes 190.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Mercedes Sprinter патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Собранный материал передадут в суд.
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