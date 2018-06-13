13.06.2018 12:57

В Харькове снова «минировали» бизнес-центры

Полиция, как обычно, проверяет информацию.



// Facebook

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 13 июня около 11.35.



В сообщениях указано, что заминированы помещения:

ул. Ак. Проскуры, 1 (бизнес-центр «Telesens Ventures»);

ул. Алчевских, 31 (бизнес-центр «Авалон»);

ул. Свободы, 7/9 (бизнес-центр «Parallel'50»);

ул. Б. Хмельницкого, 24 (бизнес-центр «Протон»);

пр. Московский, 142 (бизнес-центр «City Hall»).



Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.



Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 июня. Так, 12 июня анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств отправляли четыре раза: в 10:20, 14:00, 16:50 и 19.40. В результате проверок никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.