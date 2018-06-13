В Харькове снова «минировали» бизнес-центры

Полиция, как обычно, проверяет информацию.
Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 13 июня около 11.35.
В сообщениях указано, что заминированы помещения:
ул. Ак. Проскуры, 1 (бизнес-центр «Telesens Ventures»);
ул. Алчевских, 31 (бизнес-центр «Авалон»);
ул. Свободы, 7/9 (бизнес-центр «Parallel'50»);
ул. Б. Хмельницкого, 24 (бизнес-центр «Протон»);
пр. Московский, 142 (бизнес-центр «City Hall»).
Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.
Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 июня. Так, 12 июня анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств отправляли четыре раза: в 10:20, 14:00, 16:50 и 19.40. В результате проверок никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Теплая погода и дождь с грозой ожидаются в Харькове. После полудня осадки усилятся, но вечеру постепенно ослабнут.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: