13.06.2018 18:12

В автомобиле харьковчанина полицейские обнаружили патроны (ФОТО)

С салона автомобиля 31-летнего мужчины полицейские изъяли 31 патрон к пистолету Макарова.



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11 июня в полиции поступил вызов о том, что на улице Староозерской стоит автомобиль и мешает движению транспорта.

По адресу выехал наряд полиции. За рулем автомобиля находился 31-летний водитель. Мужчина вел себя неадекватно. В ходе осмотра его автомобиля работники полиции обнаружили патроны.

Работники следственно-оперативной группы Киевского отдела полиции изъяли вещественные доказательства и провели осмотр места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Изъятые вещи направлены на исследование. Устанавливается место приобретения, принадлежность и цель хранения патронов.