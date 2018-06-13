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13.06.2018  18:12   

В автомобиле харьковчанина полицейские обнаружили патроны (ФОТО)

С салона автомобиля 31-летнего мужчины полицейские изъяли 31 патрон к пистолету Макарова.


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11 июня в полиции поступил вызов о том, что на улице Староозерской стоит автомобиль и мешает движению транспорта.

По адресу выехал наряд полиции. За рулем автомобиля находился 31-летний водитель. Мужчина вел себя неадекватно. В ходе осмотра его автомобиля работники полиции обнаружили патроны.

Работники следственно-оперативной группы Киевского отдела полиции изъяли вещественные доказательства и провели осмотр места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Изъятые вещи направлены на исследование. Устанавливается место приобретения, принадлежность и цель хранения патронов.

Источник:   Полиция Харковщины
 Тэги:  патрон, авто, харьков, макаров
 
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