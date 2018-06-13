13.06.2018 18:47

В Харькове задержали мужчину, укравшего телефонный кабель (ФОТО)

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 34-летний харьковчанин.



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К Холодногорскому отделу полиции обратился представитель телекоммуникационной компании. Он сообщил, что при обследовании кабельной линии связи в многоэтажке на территории района было обнаружено кражу около 60 метров кабеля.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции в тот же день задержали за совершение преступления 34-летнего неоднократно судимого мужчину.

Следователи установили, что злоумышленник через вентиляционное окно проник в подвал жилого дома и с помощью ножа срезал кабель. Своими действиями злоумышленник нанес коммуникационной компании материальный ущерб на сумму около 4 тысяч гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного преступления, он арестован и находится в изоляторе временного содержания», - рассказал начальник Холодногорского отдела полиции Игорь Назаренко.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.