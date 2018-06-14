14.06.2018 11:18

Харьковский налоговик продавал справки по две тысячи за штуку

Налоговик-взяточник торговал коммерческими тайнами подотчетных предприятий.



// ГФС

29-летнего государственного ревизора-инспектора одной из ОГНИ Харькова разоблачили следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками Нацполиции.

По предварительным данным, инспектор требовал и получил от частного предпринимателя 12 тысяч гривен. За эти деньги он пообещал предоставить справки о финансовом состоянии нескольких субъектов хозяйствования (по 2 тыс. грн за справку), с которыми бизнесмен намеревался заключить соглашения о сотрудничестве.



Средства налоговик приказал перевести на банковскую карточку. Флешку со справками оставил в камере хранения одного из супермаркетов города.



Сейчас ревизора-инспектора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Первоочередные следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела.



Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).