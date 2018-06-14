Харьковский налоговик продавал справки по две тысячи за штуку

Налоговик-взяточник торговал коммерческими тайнами подотчетных предприятий.
29-летнего государственного ревизора-инспектора одной из ОГНИ Харькова разоблачили следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками Нацполиции.
По предварительным данным, инспектор требовал и получил от частного предпринимателя 12 тысяч гривен. За эти деньги он пообещал предоставить справки о финансовом состоянии нескольких субъектов хозяйствования (по 2 тыс. грн за справку), с которыми бизнесмен намеревался заключить соглашения о сотрудничестве.
Средства налоговик приказал перевести на банковскую карточку. Флешку со справками оставил в камере хранения одного из супермаркетов города.
Сейчас ревизора-инспектора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Первоочередные следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).
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Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
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