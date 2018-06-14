14.06.2018 11:26

Минирование бизнес-центров: полиция выехала искать взрывчатку

Утром 14 июня поступило очередное сообщение о минировании пяти бизнес-центров.



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Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 14 июня около 9.15.

Указано, что заминированы помещения по адресам:

ул. Ак. Проскуры, 1 (бизнес-центр «Telesens Ventures»);

ул. Алчевских, 31 (бизнес-центр «Авалон»);

ул. Свободы, 7/9 (бизнес-центр «Parallel'50»);

ул. Б. Хмельницкого, 24 (бизнес-центр «Протон»);

пр. Московский, 142 (бизнес-центр «City Hall»).

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Сотрудники и посетители БЦ эвакуированы. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Проводится проверка.

Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 июня. В день правоохранители получают по нескольку сообщений о минировании. Так, 13 июня анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств отправляли три раза: в 11:28, 17:25 и 21:15. Правоохранители в полном объеме провели обследования этих объектов. Взрывных устройств не обнаружено. Обследование закончены в 16:05, 20:50 и 23:55 соответственно.