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14.06.2018  11:44   

Полиция просит помочь опознать человека в коме (ФОТО)

Личность неизвестного мужчины устанавливают работники Балаклейского отдела полиции.


// Нацполиция

13 июня около 7.30 каретой скорой помощи пострадавший был доставлен в местную больницу в бессознательном состоянии с улицы Соборная города Балаклея.

В настоящее время мужчина находится в коме.

На вид ему около 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные.

Был одет в футболку серого цвета, джинсовые шорты.

Имеет татуировку на левой руке: на предплечье рисунок скорпиона, ниже него рисунок в виде геометрического браслета на внешней части руки, в локтевой области татуировки головы волка.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о данном гражданина, сообщите в Балаклейский ОП по телефонам: дежурная часть - (049) 2-09-02; 0957940700, 0953500453, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
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