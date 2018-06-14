Полиция просит помочь опознать человека в коме (ФОТО)

Личность неизвестного мужчины устанавливают работники Балаклейского отдела полиции.
13 июня около 7.30 каретой скорой помощи пострадавший был доставлен в местную больницу в бессознательном состоянии с улицы Соборная города Балаклея.
В настоящее время мужчина находится в коме.
На вид ему около 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные.
Был одет в футболку серого цвета, джинсовые шорты.
Имеет татуировку на левой руке: на предплечье рисунок скорпиона, ниже него рисунок в виде геометрического браслета на внешней части руки, в локтевой области татуировки головы волка.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о данном гражданина, сообщите в Балаклейский ОП по телефонам: дежурная часть - (049) 2-09-02; 0957940700, 0953500453, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
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