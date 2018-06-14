Главная Новости Криминал и происшествия Смертельный удар ножом получил парень, вмешавшийся в семейную ссору
14.06.2018  11:59   

Смертельный удар ножом получил парень, вмешавшийся в семейную ссору

Конфликт произошел ночью 14 июня по улице Пермская.


// Нацполиция

Дежурный Новобаварского отдела полиции подлучил сообщение о ссоре граждан.

На месте сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело 26-летнего харьковчанина.

Как выяснилось, в семье 33-летнего мужчины возник конфликт по поводу употребления им наркотических веществ. Во время ссоры парень, который пытался успокоить хозяина дома и прекратить его агрессивные действия, получил ножевое ранение в область грудной клетки.

Врачи скорой не смогли спасти жизнь 26-летнего харьковчанина. От полученного повреждения он погиб.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении в совершении вышеуказанного преступления и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, убийство, полиция, харьков
 
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