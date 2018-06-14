Смертельный удар ножом получил парень, вмешавшийся в семейную ссору

Конфликт произошел ночью 14 июня по улице Пермская.
Дежурный Новобаварского отдела полиции подлучил сообщение о ссоре граждан.
На месте сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело 26-летнего харьковчанина.
Как выяснилось, в семье 33-летнего мужчины возник конфликт по поводу употребления им наркотических веществ. Во время ссоры парень, который пытался успокоить хозяина дома и прекратить его агрессивные действия, получил ножевое ранение в область грудной клетки.
Врачи скорой не смогли спасти жизнь 26-летнего харьковчанина. От полученного повреждения он погиб.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении в совершении вышеуказанного преступления и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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