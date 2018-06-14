На окраине Салтовки иномарки не поделили дорогу

Авария произошла 13 июня около половины восьмого вечера на улице Гвардейцев Широнинцев, 83/26.
Участниками столкновения стали автомобили Lexus и Skoda, сообщили в патрульной полиции.
На месте виновника ДТП установить не удалось, так как водители предоставили различные объяснения случившегося.
Полицейские собрали первичный материал, который передадут следователям.
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