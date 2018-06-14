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14.06.2018  12:23   

На окраине Салтовки иномарки не поделили дорогу

Авария произошла 13 июня около половины восьмого вечера на улице Гвардейцев Широнинцев, 83/26.


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Участниками столкновения  стали автомобили Lexus и Skoda, сообщили в патрульной полиции.

На месте виновника ДТП установить не удалось, так как водители предоставили различные объяснения случившегося.

Полицейские собрали первичный материал, который передадут следователям.

Тэги:  дтп, харьков
 
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