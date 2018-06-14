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14.06.2018  12:40   

По Салтовке бродила женщина с наркотиком в шприце

Наряд полиции изъял у 31-летней харковчанки шприц с опием.


// Нацполиция

12 июня патрульные остановили на улице Гвардейцев Широнинцев женщину, которая показалась им подозрительной.

На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные предметы, та добровольно выдала шприц с веществом коричневого цвета.

Женщина сообщила, что данное вещество является опием, и она хранит его для собственного употребления.

Работники полиции изъяли наркотик и направили на экспертное исследование.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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