14.06.2018 12:40

По Салтовке бродила женщина с наркотиком в шприце

Наряд полиции изъял у 31-летней харковчанки шприц с опием.



// Нацполиция

12 июня патрульные остановили на улице Гвардейцев Широнинцев женщину, которая показалась им подозрительной.



На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные предметы, та добровольно выдала шприц с веществом коричневого цвета.



Женщина сообщила, что данное вещество является опием, и она хранит его для собственного употребления.



Работники полиции изъяли наркотик и направили на экспертное исследование.



По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.