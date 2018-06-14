По Салтовке бродила женщина с наркотиком в шприце

Наряд полиции изъял у 31-летней харковчанки шприц с опием.
12 июня патрульные остановили на улице Гвардейцев Широнинцев женщину, которая показалась им подозрительной.
На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные предметы, та добровольно выдала шприц с веществом коричневого цвета.
Женщина сообщила, что данное вещество является опием, и она хранит его для собственного употребления.
Работники полиции изъяли наркотик и направили на экспертное исследование.
По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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