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14.06.2018  12:16   

ДТП на ХТЗ: мотоциклиста увезла скорая

Авария произошла 14 июня около половины десятого утра на перекрестке улицы Библика и проспекта Алешина.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобиль ВАЗ-2107 и мотоцикл, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавшие водителя мотоцикла медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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