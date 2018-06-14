ДТП на ХТЗ: мотоциклиста увезла скорая

Авария произошла 14 июня около половины десятого утра на перекрестке улицы Библика и проспекта Алешина.
Участниками происшествия стали автомобиль ВАЗ-2107 и мотоцикл, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавшие водителя мотоцикла медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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