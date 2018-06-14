14.06.2018 13:01

Харьковчанину, покинувшему принудительные общественные работы, грозит до трех лет тюрьмы

29-летний мужчина объяснил свое поведение усталостью.



// Нацполиция

Общественные работы суд назначил правонарушителю за нанесение легких телесных повреждений знакомой.



Однако осужденный отработал всего несколько дней и исчез.



Информация о данном факте поступила в Шевченковский отдел полиции от исполнительных органов.



Полицейские установили местонахождение 29-летнего мужчины. Парня пригласили в территориальный орган для дачи объяснений. Свой поступок он аргументировал усталостью.



Следователем полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 389 (уклонение от наказания, не связанного с лишением свободы) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас мужчине грозит еще одно наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются.