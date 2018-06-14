Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанину, покинувшему принудительные общественные работы, грозит до трех лет тюрьмы
14.06.2018  13:01   

Харьковчанину, покинувшему принудительные общественные работы, грозит до трех лет тюрьмы

29-летний мужчина объяснил свое поведение усталостью.


// Нацполиция

Общественные работы суд назначил правонарушителю за нанесение легких телесных повреждений знакомой.

Однако осужденный отработал всего несколько дней и исчез.

Информация о данном факте поступила в Шевченковский отдел полиции от исполнительных органов.

Полицейские установили местонахождение 29-летнего мужчины. Парня пригласили в территориальный орган для дачи объяснений. Свой поступок он аргументировал усталостью.

Следователем полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 389 (уклонение от наказания, не связанного с лишением свободы) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчине грозит еще одно наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  общественные работы, полиция, харьков
 
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