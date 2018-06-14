Главная Новости Криминал и происшествия Еще одного наркодилера задержали на продаже «товара»
14.06.2018  15:31   

Еще одного наркодилера задержали на продаже «товара»

49-летний рецидивист попался на продаже около 1 грамма каннабиса и около 0,15 грамма психотропного вещества PVP.


// Нацполиция

Правонарушитель, который уже имеет судимость за сбыт наркотиков, длительное время занимался реализацией каннабиса и психотропного вещества PVP своим знакомым. Наркотики он заказывал через Интернет и получал их через «закладки».

В ходе осмотра у мужчины обнаружили 350 гривен, которые он получил от сбыта психотропного вещества PVP, и мобильный телефон.

Во время проведения обыска дома злоумышленника были изъяты 3 пакета с психотропным веществом PVP весом около 1 грамма, самодельное устройство для употребления наркосредств.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются преступные связи задержанного, источник поставки наркотических средств и место их приобретения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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