Еще одного наркодилера задержали на продаже «товара»

49-летний рецидивист попался на продаже около 1 грамма каннабиса и около 0,15 грамма психотропного вещества PVP.
Правонарушитель, который уже имеет судимость за сбыт наркотиков, длительное время занимался реализацией каннабиса и психотропного вещества PVP своим знакомым. Наркотики он заказывал через Интернет и получал их через «закладки».
В ходе осмотра у мужчины обнаружили 350 гривен, которые он получил от сбыта психотропного вещества PVP, и мобильный телефон.
Во время проведения обыска дома злоумышленника были изъяты 3 пакета с психотропным веществом PVP весом около 1 грамма, самодельное устройство для употребления наркосредств.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются преступные связи задержанного, источник поставки наркотических средств и место их приобретения.
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажн.:
давл.:
ветер: