На улице полицейские обнаружили у харьковчанина гранату

Мужчину с подозрительным предметом заметили прохожие и сразу вызвали полицию.
41-летний мужчина объяснил патрульным, что приобрел боеприпас у малознакомого мужчины и хранил для «глушения» рыбы.
13 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Салтовское шоссе у подъезда одного из домов находится подозрительный человек.
По адресу выезжал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Во время осмотра вещей 41-летнего жителя Харькова полицейские изъяли гранату «Ф-1» с запалом «УЗРГМ».
Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения.
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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