Главная Новости Криминал и происшествия На улице полицейские обнаружили у харьковчанина гранату
14.06.2018  16:15   

На улице полицейские обнаружили у харьковчанина гранату

Мужчину с подозрительным предметом заметили прохожие и сразу вызвали полицию.


// Facebook

41-летний мужчина объяснил патрульным, что приобрел боеприпас у малознакомого мужчины и хранил для «глушения» рыбы.

13 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Салтовское шоссе у подъезда одного из домов находится подозрительный человек.

По адресу выезжал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Во время осмотра вещей 41-летнего жителя Харькова полицейские изъяли гранату «Ф-1» с запалом «УЗРГМ».

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  граната, мужчина, харьков, полиция
 
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