15.06.2018 12:31

Подросток утонул в реке Лопань

ЧП произошло в Новобаварском районе Харькова около шести часов вечера 14 июня.



Подросток утонул в реке Лопань



Несчастный случай произошел на водоеме возле дома № 8а по ул. Скуридина Дача, где протекает река Лопань.

В этот день двое подростков играли в воде около плотины. 13-летний мальчик поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного течения неподалеку дамбы попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог.

Для поисков тела ребенка на место происшествия были вызваны водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСНС Украины в Харьковской области, которые обнаружили его в яме глубиной 3 метра на дне реки.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Сейчас работники Новобаварского отдела полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.