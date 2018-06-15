Подросток утонул в реке Лопань

ЧП произошло в Новобаварском районе Харькова около шести часов вечера 14 июня.
Несчастный случай произошел на водоеме возле дома № 8а по ул. Скуридина Дача, где протекает река Лопань.
В этот день двое подростков играли в воде около плотины. 13-летний мальчик поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного течения неподалеку дамбы попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог.
Для поисков тела ребенка на место происшествия были вызваны водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСНС Украины в Харьковской области, которые обнаружили его в яме глубиной 3 метра на дне реки.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».
Сейчас работники Новобаварского отдела полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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