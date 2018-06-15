Под Харьковом пенсионерка утонула в выгребной яме

Несчастный случай произошел 13 июня во поселке Безлюдовка.
67-летняя женщина случайно наступила на железный лист, которым была накрыта выгребная канализационная яма, и упала внутрь. В результате пенсионерка захлебнулась сточными водами.
Следственным Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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