Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом пенсионерка утонула в выгребной яме
15.06.2018  13:21   

Под Харьковом пенсионерка утонула в выгребной яме

Несчастный случай произошел 13 июня во поселке Безлюдовка.


// Facebook

67-летняя женщина случайно наступила на железный лист, которым была накрыта выгребная канализационная яма, и упала внутрь. В результате пенсионерка захлебнулась сточными водами.

Следственным Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  утонул, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Криминал и происшествия Подросток утонул в реке Лопань 21.08 Криминал и происшествия В реке Харьков утонул мужчина 09.08 Криминал и происшествия Подросток пошел купаться на реку Уды и утонул
 
 

Видео

Геннадий Кернес на личном приеме: Мы должны работать еще больше, чтобы оправдать доверие харьковчан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 