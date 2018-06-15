ДТП на Киевской: иномарке помешал светофор на тротуаре

Авария произошла около пяти часов вечера 14 июня в районе дома 142а по улице Шевченко.
По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Vitara не справился с управлением и совершил наезд на светофор.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Suzuki Vitara патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
влажн.:
давл.:
ветер: