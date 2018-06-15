15.06.2018 14:03

ДТП на Киевской: иномарке помешал светофор на тротуаре

Авария произошла около пяти часов вечера 14 июня в районе дома 142а по улице Шевченко.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Vitara не справился с управлением и совершил наезд на светофор.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Suzuki Vitara патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.