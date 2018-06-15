«Паленый» коньяк на 3,5 миллиона гривен хранился в гараже напротив жилого дома

Работники налоговой милиции обнаружили в гараже около 10 тысяч литров фальсифицированного коньяка.
На днях, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий было установлено, что в гараже, который расположен напротив жилого дома в одном из районов Харькова, хранится незаконно изготовленная ликеро-водочная продукция.
Работники налоговой милиции Харьковщины в рамках уголовного производства провели обыски по указанному адресу. На месте они обнаружили коньяк в картонных коробках без маркировки объемом 10 литров в запрещенной законодательством таре Tetra-Pack.
По результатам проведения следственных (розыскных) действий из незаконного оборота изъято: коньяк в количестве 9970 литров (997,0 дал) ориентировочной стоимостью 3489,5 тыс. грн.
С изъятых ликероводочных изделий отобраны образцы продукции, которые направлены на исследование.
В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области спирта, ликероводочных изделий, мест хранения и реализации, а также готовится ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
влажн.:
давл.:
ветер: