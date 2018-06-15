Два человека задыхнулись в дыму сгоревшего дома

Частный жилой доме в поселке Бабаи сгорел дней 14 июня.
Соседи увидели дым и огонь, которые вырывались из окна дома, и вызвали пожарных. До прибытия спасателей они пытались как-то помочь ситуации, но тщетно.
Встретив пожарных, они сообщили, что в доме могут находиться люди.
Разведка установила, что горение происходило в одной из жилых комнат на площади 25 кв.м. В двух соседних задымленных комнатах пожарные обнаружили 58-летнего хозяина дома и его 40-летнюю сожительницу. На тот момент они уже не подавали никаких признаков жизни.
Пожар тушили 10 спасателей двух пожарно-спасательных подразделения ГСНС из Харькова.
Причина и окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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