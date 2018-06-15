15.06.2018 16:01

Два человека задыхнулись в дыму сгоревшего дома

Частный жилой доме в поселке Бабаи сгорел дней 14 июня.



// ГСЧС

Соседи увидели дым и огонь, которые вырывались из окна дома, и вызвали пожарных. До прибытия спасателей они пытались как-то помочь ситуации, но тщетно.

Встретив пожарных, они сообщили, что в доме могут находиться люди.



Разведка установила, что горение происходило в одной из жилых комнат на площади 25 кв.м. В двух соседних задымленных комнатах пожарные обнаружили 58-летнего хозяина дома и его 40-летнюю сожительницу. На тот момент они уже не подавали никаких признаков жизни.

Пожар тушили 10 спасателей двух пожарно-спасательных подразделения ГСНС из Харькова.



Причина и окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются.



