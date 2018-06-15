15.06.2018 15:31

Из России в Харьков шла женщина, «фаршированная» табаком

Женщина пешим ходом несла 22 килограмма контрабандного груза.



// ГФС

Незаконному перемещению через границу табачных изделий помешали таможенники в пункте пропуска «Гоптовка».



Среди личный вещей украинрки, которая пешим ходом направлялась из России в Украину, було обнаружено 216 упаковок табака для кальяна общей стоимостью 11140 грн.

Женщина прятала табак в зимней обуви, в чулках на теле, в упаковках из-под подгузников «Pampers» и в файле для документов.

При этом во время устного декларирования она заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов.



Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.