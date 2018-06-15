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15.06.2018  15:31   

Из России в Харьков шла женщина, «фаршированная» табаком

Женщина пешим ходом несла 22 килограмма контрабандного груза.


// ГФС

Незаконному перемещению через границу табачных изделий помешали таможенники в пункте пропуска «Гоптовка».

Среди личный вещей украинрки, которая пешим ходом направлялась из России в Украину, було обнаружено 216 упаковок табака для кальяна общей стоимостью 11140 грн.

Женщина прятала табак в зимней обуви, в чулках на теле, в упаковках из-под подгузников «Pampers» и в файле для документов.

При этом во время устного декларирования она заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов.

Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  контрабанда, таможня, харьков
 
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