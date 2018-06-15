Из России в Харьков шла женщина, «фаршированная» табаком

Женщина пешим ходом несла 22 килограмма контрабандного груза.
Незаконному перемещению через границу табачных изделий помешали таможенники в пункте пропуска «Гоптовка».
Среди личный вещей украинрки, которая пешим ходом направлялась из России в Украину, було обнаружено 216 упаковок табака для кальяна общей стоимостью 11140 грн.
Женщина прятала табак в зимней обуви, в чулках на теле, в упаковках из-под подгузников «Pampers» и в файле для документов.
При этом во время устного декларирования она заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов.
Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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