В столкновении с Toyota пострадал мотоциклист (ФОТО)

Авария произошла около половины первого дня 15 июня на Рогатинском проезде, 4-Б
Участникамы происшествия стали автомобиль "Toyota Corolla" и мотоцикл "Trimph Dayttona", сообщили в патрульной полиции.
В столкновении пострадал мотокиклист, медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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