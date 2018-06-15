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15.06.2018  16:21   

В столкновении с Toyota пострадал мотоциклист (ФОТО)

Авария произошла около половины первого дня 15 июня на Рогатинском проезде, 4-Б


// Патрульная полиция

Участникамы происшествия стали автомобиль "Toyota Corolla" и мотоцикл "Trimph Dayttona", сообщили в патрульной полиции.

В столкновении пострадал мотокиклист, медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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