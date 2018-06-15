Пьяный сын забил до смерти собственную мать

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, сейчас он под арестом.
8 июня в Харьковский отдел полиции поступило сообщение от медиков о доставлении в больницу 83-летней в состоянии комы жительницы города Южный. Женщина была сильно избита, с многочисленными гематомами и ссадинами лица, верхних и нижних конечностей.
Сотрудники криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний сын погибшей.
Следователи выяснили, что мужчина был пьян и поссорился с матерью. В ходе конфликта он начал бить старушку, пока она не потеряла сознание. Тогда злоумышленник испугался, что натворил и вызвал врачей. Медикам мужчина рассказал, что нашел мать безсознания во дворе. На следующий день пенсионерка умерла, не приходя в сознание.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 83-летней женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, внутричерепного кровоизлияния и ушиба головного мозга.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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