15.06.2018 16:43

Пьяный сын забил до смерти собственную мать

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, сейчас он под арестом.



// Нацполиция

8 июня в Харьковский отдел полиции поступило сообщение от медиков о доставлении в больницу 83-летней в состоянии комы жительницы города Южный. Женщина была сильно избита, с многочисленными гематомами и ссадинами лица, верхних и нижних конечностей.



Сотрудники криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний сын погибшей.

Следователи выяснили, что мужчина был пьян и поссорился с матерью. В ходе конфликта он начал бить старушку, пока она не потеряла сознание. Тогда злоумышленник испугался, что натворил и вызвал врачей. Медикам мужчина рассказал, что нашел мать безсознания во дворе. На следующий день пенсионерка умерла, не приходя в сознание.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 83-летней женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, внутричерепного кровоизлияния и ушиба головного мозга.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.