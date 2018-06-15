Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на Клочковской (ФОТО)

Столкновение произошло 15 июня около 15:30 на улице Клочковской, 117.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль "ВАЗ-2106" и мотоцикл "Honda"
Пострадавших водителя и пассажира мотоцикла медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
влажн.:
давл.:
ветер: