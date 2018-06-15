Главная Новости Криминал и происшествия Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на Клочковской (ФОТО)
15.06.2018  17:20   

Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на Клочковской (ФОТО)

Столкновение произошло 15 июня около 15:30 на улице Клочковской, 117.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль "ВАЗ-2106" и мотоцикл "Honda"

Пострадавших водителя и пассажира мотоцикла медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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