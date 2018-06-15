15.06.2018 17:45

Смерть в камышах: семейная ссора закончилась убийством

На Харьковщине мужчина задушил сожительницу



// Нацполиция

14 июня в районный отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Гениевка. Женщина заявила о том, что ее 35-летняя сестра не выходит на связь.



На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что погибшая проживала вместе с 30-летним мужчиной. 11 июня они отдыхали у пруду в селе Шелудьковка. Во время отдыха между сожителями возникла ссора, в результате которой мужчина задушил женщину. Ее тело он спрятал в камышах.



Мужчина признался в совершении преступления и указал место, где находилось тело женщины.



Вещественные доказательства изъяты.



Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



Следователем направлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.