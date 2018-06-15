Главная Новости Криминал и происшествия Смерть в камышах: семейная ссора закончилась убийством
15.06.2018  17:45   

Смерть в камышах: семейная ссора закончилась убийством

На Харьковщине мужчина задушил сожительницу


// Нацполиция

14 июня в районный отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Гениевка. Женщина заявила о том, что ее 35-летняя сестра не выходит на связь.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что погибшая проживала вместе с 30-летним мужчиной. 11 июня они отдыхали у пруду в селе Шелудьковка. Во время отдыха между сожителями возникла ссора, в результате которой мужчина задушил женщину. Ее тело он спрятал в камышах.

Мужчина признался в совершении преступления и указал место, где находилось тело женщины.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следователем направлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Криминал и происшествия Пьяный сын забил до смерти собственную мать 14.06 Криминал и происшествия Смертельный удар ножом получил парень, вмешавшийся в семейную ссору 07.06 Власть За оскорбленную сожительницу мужчина зарезал собутыльника
 
 

Видео

В Нюрнберге пройдут Дни Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 