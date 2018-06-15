Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове начальник следственного отдела попался на взятке
15.06.2018  18:03   

В Харькове начальник следственного отдела попался на взятке

В пятницу, 15 июня, за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 75 тысяч грн задержан заместитель начальника – начальник следственного отделения одного из районных отделов полиции в г. Харькове.


// ГПУ

Используя свое служебное положение, чиновник требовал и получил от гражданина Украины взятку за совершение в его интересах действий по закрытию уголовного производства.

Его задержали сразу после получения неправомерной выгоды и предоставления гражданину постановления о закрытии уголовного производства.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски. Задержанному готовятся сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения его от занимаемой должности.

Досудебное расследование осуществляется следователями СО Управления СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Источник:   ГПУ
 Тэги:  взятка, гпу, харьков
 
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