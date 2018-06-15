15.06.2018 18:03

В Харькове начальник следственного отдела попался на взятке

В пятницу, 15 июня, за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 75 тысяч грн задержан заместитель начальника – начальник следственного отделения одного из районных отделов полиции в г. Харькове.



// ГПУ

Используя свое служебное положение, чиновник требовал и получил от гражданина Украины взятку за совершение в его интересах действий по закрытию уголовного производства.



Его задержали сразу после получения неправомерной выгоды и предоставления гражданину постановления о закрытии уголовного производства.



Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски. Задержанному готовятся сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения его от занимаемой должности.



Досудебное расследование осуществляется следователями СО Управления СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.