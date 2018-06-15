15.06.2018 19:16

Закладчика с товаром задержали на Салтовке

У мужчины изъято 36 пакетов с особо опасным психотропным веществом.



// Нацполиция

14 июня около 21:00 наряд патрульной полиции обнаружил в лесополосе на улице Манченковской гражданина, который подозрительно себя вел. В ходе осмотра полицейские обнаружили у 31-харьковчанина наркотические средства.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции задокументировала факт преступления и изъяла устройство для употребления наркотика с наслоениями вещества коричневого цвета и 36 свертков с психотропными веществами PVP.



Как пояснил мужчина, в течение месяца он работал курьером в интернет-магазине по распространению наркотических средств и делал «закладки» в разных районах города.



Изъятое направлено на экспертное исследование.



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.