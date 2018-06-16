Троллейбус №2 обстреляли в центре Харькова (ФОТО)

Стреляли, вероятнее всего, из пневматического оружия.
Около 10 часов вечера 15 июня в районе парка Горького неизвестные выстрелили в троллейбус, следовавший по 2-му маршруту. Об этом со стол очевидцев сообщило NewsDay.
Стрелявшие попали в среднюю дверь троллейбуса. Пострадавших нет. Сильно испугался ребенок, находящийся возле двери.
Сотрудники полиции взяли показания у водителя троллейбуса
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Жаркая погода ожидается в выходные в Харькове. Осадков синоптики не обещают.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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