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16.06.2018  10:02   

Троллейбус №2 обстреляли в центре Харькова (ФОТО)

Стреляли, вероятнее всего, из пневматического оружия.


//newsday.kh.ua

Около 10 часов вечера 15 июня в районе парка Горького неизвестные выстрелили в троллейбус, следовавший по 2-му маршруту. Об этом со стол очевидцев сообщило NewsDay.

Стрелявшие попали в среднюю дверь троллейбуса. Пострадавших нет. Сильно испугался ребенок, находящийся возле двери.

Сотрудники полиции взяли показания у водителя троллейбуса

Тэги:  стрельба, троллейбус, харьков
 
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