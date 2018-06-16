ДПТ возле Мемориала: пострадали пять человек (ФОТО)

Авария на Белгородском шоссе произошла около шести часов вечера 15 июня.
Участники ДТП - автомобили "Opel insignia" и "Сhery QQ308".
По предварительной информации, водителя и 4-х пассажиров авто "Сhery QQ308" госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Жаркая погода ожидается в выходные в Харькове. Осадков синоптики не обещают.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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