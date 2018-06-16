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16.06.2018  10:56   

ДПТ возле Мемориала: пострадали пять человек (ФОТО)

Авария на Белгородском шоссе произошла около шести часов вечера 15 июня.


// Патрульная полиция

Участники ДТП - автомобили "Opel insignia" и "Сhery QQ308".

По предварительной информации, водителя и 4-х пассажиров авто "Сhery QQ308" госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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