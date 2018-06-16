На мосту к Московскому проспекту столкнулись автомобили: есть пострадавшие (ФОТО)

16 июня около двух часов ночи на мосту по проспекту Льва Ландау произошло ДТП с пострадавшими.
Там столкнулись автомобили Nissan и Daewoo, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Nissan и двое пассажиров автомобиля Daewoo.
Обчтоятельства произошедшего выясняет следственно-опeративная группа.
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16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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