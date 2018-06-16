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16.06.2018  11:20   

В разных районах Харькова нашли гранаты (ВИДЕО, ФОТО)

Опасные предметы нашли в центре города и на Баварии.


// Нацполиция

16 июня около 2:00 во время обхода территории охранник военного комиссариата, расположенного по ул. Полтавский шлях, обнаружил подозрительную коробку.

На место выехала следственно-оперативная группа Новобаварского отдела полиции и взрывотехники. В коробке они обнаружили и изъяли корпусы гранат Ф-1 и РГД-5, два взрывателя УЗРГМ и несколько патронов различных калибров.

А около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что центре города возле жилого дома по улице Людмилы Гурченко в кустах находится предмет, похожий на гранату.

Для проверки сообщения на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники областного управления полиции. В результате была изъята ручная граната Ф-1 со взрывателем УЗРГМ.

Боеприпасы направлены на исследование.

Оба факта зарегистрированы в журнале единого учета правонарушений, решается вопрос об их квалификации согласно Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства, при которых боеприпасы оказались в общественных местах.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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