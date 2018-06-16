В разных районах Харькова нашли гранаты (ВИДЕО, ФОТО)

Опасные предметы нашли в центре города и на Баварии.
16 июня около 2:00 во время обхода территории охранник военного комиссариата, расположенного по ул. Полтавский шлях, обнаружил подозрительную коробку.
На место выехала следственно-оперативная группа Новобаварского отдела полиции и взрывотехники. В коробке они обнаружили и изъяли корпусы гранат Ф-1 и РГД-5, два взрывателя УЗРГМ и несколько патронов различных калибров.
А около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что центре города возле жилого дома по улице Людмилы Гурченко в кустах находится предмет, похожий на гранату.
Для проверки сообщения на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники областного управления полиции. В результате была изъята ручная граната Ф-1 со взрывателем УЗРГМ.
Боеприпасы направлены на исследование.
Оба факта зарегистрированы в журнале единого учета правонарушений, решается вопрос об их квалификации согласно Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства, при которых боеприпасы оказались в общественных местах.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Жаркая погода ожидается в выходные в Харькове. Осадков синоптики не обещают.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
влажн.:
давл.:
ветер: