16.06.2018 11:59

В Харькове подростка сбила скорая, спешащая на вызов к ребенку

Авария произошла около пяти часов вечера 15 июня на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской.



// Нацполиция

Медики спешили на вызов для оказания помощи ребенку, потерявшему сознание.



Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами.



В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, так как слушал музыку в наушниках.



Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса.



Парня доставили другой бригадой в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.