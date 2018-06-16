В Харькове подростка сбила скорая, спешащая на вызов к ребенку

Авария произошла около пяти часов вечера 15 июня на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской.
Медики спешили на вызов для оказания помощи ребенку, потерявшему сознание.
Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами.
В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, так как слушал музыку в наушниках.
Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса.
Парня доставили другой бригадой в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Жаркая погода ожидается в выходные в Харькове. Осадков синоптики не обещают.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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