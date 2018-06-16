Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове подростка сбила скорая, спешащая на вызов к ребенку
16.06.2018  11:59   

В Харькове подростка сбила скорая, спешащая на вызов к ребенку

Авария произошла около пяти часов вечера 15 июня на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской.


// Нацполиция

Медики спешили на вызов для оказания помощи ребенку, потерявшему сознание.

Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами.

В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, так как слушал музыку в наушниках.

Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса.

Парня доставили другой бригадой в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Криминал и происшествия На мосту к Московскому проспекту столкнулись автомобили: есть пострадавшие (ФОТО) 16.06 Криминал и происшествия ДПТ возле Мемориала: пострадали пять человек (ФОТО) 15.06 Криминал и происшествия Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на Клочковской (ФОТО)
 
 

Видео

В Нюрнберге пройдут Дни Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 